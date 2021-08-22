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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами

Александра Кудрявцева
22.08.21 20:25
329
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами
Главное: С жизненными неурядицами надо бороться любовью, верой и молитвой.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
«Жизненные неурядицы и неудобства, которые встречаем на земле, — это не то, чего надо бояться и изнывать из-за этого. Это то, против чего надо бороться любовью, верой и молитвой», — отметил Предстоятель и отметил, что бояться следует только Бога.
 
Блаженнейший также предостерег от воздействия колдунов и гадалок, которые как раз и нагоняют на человека непродуктивный страх.
 
По словам архипастыря, чтобы повлиять на человека, колдуны ведут себя неадекватно. Таким образом они заставляют человека бояться их и отвлекают от жизни в молитве и добрых делах. «А когда человек боится, то попадает в область лжи», — добавил владыка и призвал всегда помнить: «Бог изгоняет ложь с души человеческой».
 
Земную жизнь, как заметил Предстоятель, Святая Церковь сравнивает с морем, которое всегда волнуется, и его большие волны беспощадно ударяют нас.
 
Однако, как предостерег Митрополит Онуфрий, не нужно бояться «великим страхом этих волн, должны бояться Бога, имеющего власть над всеми творениями и в том числе над волнами житейскими».
 
«Тот человек, который так себя духовно настраивает, что боится только Бога, а больше ничего в мире не боится, носит на себе Божью благодать, которая укрепляет его, защищает и делает достойным вечного спасения на небе во Христе Иисусе Господе нашем», — подытожил владыка.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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