Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

Автор: «Фраза»
17.08.21 17:03
264
«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев

Верующие канонической Украинской православной церкви выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. Как сообщает 112ua.tv, видео массовых митингов из разных городов Украины появились в Интернете.

 

По мнению верующих, сейчас Украина переживает второй церковный раскол за последние 30 лет — верующих снова лишают права молиться и посещать храмы, восстановленные их предками, а личную ответственность за происходящее несет патриарх Варфоломей:

«Именно его политическое решение дать Томос спровоцировало волну религиозных конфликтов и захватов храмов. Уже тысячи людей пострадали, сотни получили увечья и травмы», — рассказывают пастыри УПЦ.

Верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!», «Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением — Варфоломей разделяет Томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

«Варфоломей ведет большую политическую игру. Он считает, что может вершить судьбы не только верующих, но и целых государств», — считают представители УПЦ. «Этот эксперимент длится уже два года. Он сопровождается тотальным преследованием верующих Украинской православной церкви. Но посеянные Варфоломеем насилье, угрозы и одобряемые захваты церквей не заставили верующих УПЦ отвернуться от своих храмов, братьев и сестер. Они защищают веру и предупреждают всех о темных намерениях Варфоломея», — отмечают верующие.

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название «Варфоломеевская ночь». Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

Как напоминает издание, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным — он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

Тэги:

Комментарии

Статьи

15.08.21 08:02

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 11, 12, 13 и 14

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Как Юрий Голик превратил «Виелике будівництво» в «Велике крадівництво»
17.08.21 17:19

Как Юрий Голик превратил «Виелике будівництво» в «Велике крадівництво»

Автор: Олег Самсон, «Антикор»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.08.21 18:41

В Сети появилось новое видео по делу о смерти мэра Кривого Рога
17.08.21 18:30

Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым
17.08.21 18:10

Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею
17.08.21 17:40

Итоги Священного Синода УПЦ: открытие новых монастырей, канонизация святых и кадровые решения
17.08.21 16:28

Американские ученые придумали способ прокормить весь мир
17.08.21 16:05

Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c годовщиной интронизации
17.08.21 15:58

Полиция нашла новое объяснение взрыву в доме в Днепре
17.08.21 15:39

Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр
17.08.21 14:53

С завтрашнего дня киевлян на вакцинацию будут завлекать билетами на праздничный концерт
17.08.21 14:34

Появилось видео, как под Ровно горел поезд
17.08.21 10:24

В доме покойного мэра Кривого Рога нашли две странные записки
17.08.21 09:42

Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
17.08.21 08:47

Коронавирус в Украине: 890 заболевших и 27 умерших
16.08.21 19:03

Главные новости за 16 августа 2021 года
16.08.21 12:19

Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога
16.08.21 11:40

Гибель мэра Кривого Рога: появилась четвертая версия произошедшего
16.08.21 09:34

В «Талибане» признали, что не ожидали такой «триумфальной победы»
16.08.21 09:26

Коронавирус в Украине: 417 заболевших и 14 погибших
16.08.21 08:59

Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
11.08.21 19:00

Главные новости за 11 августа 2021 года
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
17.08.21 01:08

Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран
14.08.21 21:25

Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан
Фото и Видео
Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр
Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр
Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр
Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр
Появилось видео, как под Ровно горел поезд
Появилось видео, как под Ровно горел поезд
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра
Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео
Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео
Талибы в Кабуле: опубликованы странные видео
Талибы в Кабуле: опубликованы странные видео
В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое
В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое
Появилось видео, как одесситы избили пассажира маршрутки
Появилось видео, как одесситы избили пассажира маршрутки
Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео
Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео
На Гаити стремительно растет число жертв мощного землетрясения
На Гаити стремительно растет число жертв мощного землетрясения
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.