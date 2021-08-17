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Новости > С завтрашнего дня киевлян на вакцинацию будут завлекать билетами на праздничный концерт

С завтрашнего дня киевлян на вакцинацию будут завлекать билетами на праздничный концерт

Александр Панько
17.08.21 14:53
285
С завтрашнего дня киевлян на вакцинацию будут завлекать билетами на праздничный концерт

Главное: Министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости тем, кто вакцинируется начиная с завтрашнего дня.

Детали: Украинцы, которые вакцинируются против коронавируса с 18 августа, получат в качестве поощрения билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости. В эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал невакцинированных пересмотреть свое отношение к прививкам.

«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК „Олимпийский“», — заявил он, подчеркнув, что вакцинация — это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат.

В тему: По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в октябре-ноябре в Украине ожидается вспышка коронавируса.

Тэги: Киев, здоровье, билет, концерт, вакцинация, культура, Виктор Ляшко, День Независимости, новости Украины, коронавирус

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