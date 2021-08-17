Умер человек, придумавший судоку

Главное: Скончался японец Маки Кадзи. Он придумал головоломку судоку.

Детали: В японском Токио в возрасте 69 лет скончался Маки Кадзи. Он был изобретателем головоломки судоку.

Причиной его смерти называют рак желчевыводящих путей. Известно, что он скончался еще 10 августа в собственном доме.

Маки Кадзи являлся основателем компании Nikoli Co., которая специализировалась на головоломках. Ее открыли в 1983-м году. В июле этого года он ушел с поста ее президента по состоянию здоровья.

В 1980-м году он вместе с друзьями создал первый журнал с ребусами, среди которых была и судоку. Данную головоломку сначала называли судзи ва докусин ни кагиру (число должно оставаться единственным).

Стоит отметить, что популярность в мире судоку получила в 2004-м году: произошло это после того, как их стали печататься в британских газетах.

Уже в 2006-м году прошел первый международный чемпионат по судоку.

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