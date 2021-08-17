Главное: В Черкассах произошло ДТП. Погибла девушка.

Детали: Утром вторника, 17 августа, в Черкассах произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в областном совете.

В аварии погибла девушка 18-летняя девушка.

Инцидент случился возле пляжа «Пушкинский»: автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево.

Также пострадали семь человек.

Информируется: «В крайне тяжелом состоянии находилась 19-летняя девушка, у которой диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы. У 28-летней женщины медики выявили закрытую черепно-мозговую-травму, закрытую травму живота и грудной клетки. У 37-летнего мужчины – множественные поверхностные травмы головы и закрытую черепно-мозговую травму, у 19-летнего парня – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб колена, у 19-летней девушки – ссадины лица и головы, у мужчины 30-ти лет – травматическую экстракцию зубов и рваную рану губы. Была оказана помощь 37-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рассеченной раной брови».

Уточняется, что при освидетельствовании у водителя выявили 0,7 промилле алкоголя.

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