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Новости > В Черкассах произошло смертельное ДТП

В Черкассах произошло смертельное ДТП

Агата Кловская
17.08.21 12:28
226
В Черкассах произошло смертельное ДТП

Главное: В Черкассах произошло ДТП. Погибла девушка.

Детали: Утром вторника, 17 августа, в Черкассах произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в областном совете.

В аварии погибла девушка 18-летняя девушка.

Инцидент случился возле пляжа «Пушкинский»: автомобиль Opel Vivaro врезался в дерево.

Также пострадали семь человек.

Информируется: «В крайне тяжелом состоянии находилась 19-летняя девушка, у которой диагностировали политравму, травматический шок и закрытые переломы. У 28-летней женщины медики выявили закрытую черепно-мозговую-травму, закрытую травму живота и грудной клетки. У 37-летнего мужчины – множественные поверхностные травмы головы и закрытую черепно-мозговую травму, у 19-летнего парня – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб колена, у 19-летней девушки – ссадины лица и головы, у мужчины 30-ти лет – травматическую экстракцию зубов и рваную рану губы. Была оказана помощь 37-летнему мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рассеченной раной брови».

Уточняется, что при освидетельствовании у водителя выявили 0,7 промилле алкоголя.

В тему: В Хмельницкой области: погиб ребенок, который ехал в грузовике.

Тэги: ДТП, общество, авария, Черкассы, новости Украины

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