В Египте кобра на ходу убила водителя микроавтобуса и всех его пассажиров

Главное: Кобра, которая вылезла из багажника микроавтобуса, убила водителя и четырех пассажиров микроавтобуса в Египте, после чего ее убили местные жители.

Детали: Жителю Египта нужно было перевезти кобру из Александрии в Кафр-эш-Шейх. Как сообщает Arab News, водитель микроавтобуса согласился и поставил коробку с ядовитой змеей в багажник автомобиля.

Кроме того, он взял семью из четырех человек в качестве пассажиров.

В какой-то момент кобра вылезла из коробки, проползла под пассажирскими сиденьями и стала нападать на всех, кто был в микроавтобусе.

Убив всех пассажиров, пресмыкающееся добралось до водителя, после чего автомобиль врезался в бетонный забор.

Саму кобру убили люди, собравшиеся на месте аварии.

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