В Днепре найден повешенным подполковник СБУ

Главное: В Днепре при странных обстоятельствах нашли мертвым подполковника СБУ. Его фамилия не разглашается.

Детали: В Днепре обнаружили повешенным подполковника СБУ, занимавшего должность старшего оперуполномоченного одного из отделов СБУ в Днепропетровской области. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, тело нашли в лесополосе жилмассива Приднепровский на левом берегу облцентра после того, как в СБУ обратилась жена оперуполномоченного.

Она переслала SMS-сообщение, которое по содержанию было похожее на предсмертную записку ее мужа, в которой он указывал виновника своей смерти.

Он опубликовал скриншот сводки с фабулой происшествия. После обращения жены подполковника СБУ начали искать. Возле лесополосы на жилмассиве Приднепровский сначала нашли его автомобиль, а позже и тело сотрудника спецслужбы. По предварительным данным, он совершил суицид. По данным Мосийчука, при нем была предсмертное записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника департамента «Т» (защита национальной государственности, борьба с терроризмом) и его заместителя.

Фамилия погибшего не разглашается. Известно, что его звали Николай Владимирович.

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