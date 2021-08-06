Киевлян предупредили о взрывах в городе

Главное: С завтрашнего дня и до следующей пятницы в Киеве пройдут учения военнослужащих-ремонтников и резервистов территориальной обороны столицы. На протяжении трех дней из-за учений киевляне могут услышать взрывы.

Детали: В субботу, 7 августа, в Киеве начнутся учения по прохождению практики военнослужащих-ремонтников и резервистов территориальной обороны столицы. Об этом сообщается на сайте Шевченковской районной государственной администрации.

Учения продлятся до пятницы, 13 августа. На протяжении трех дней из-за учений киевляне могут услышать взрывы, однако власти города просят жителей столицы не пугаться.

Военнослужащие будут на практике показывать действия по защите столицы. В частности, с 10 по 12 августа в городе пройдут тренировки по использованию пустых боеприпасов и взрывных устройств. Поэтому жителей столицы просят не пугаться громких звуков. В это время полигоны будут окружать правоохранители.

Учения проведут в таких местах:

— учебное место № 1. Оно находится на ул. Большой Окружной напротив Жилого комплекса министерства. Там будут выполнять боевые задачи по обороне города;

— учебное место № 2 (находится на проспекте Воздухофлотского, 41, у здания Соломенской райгосадминистрации. Там военнослужащие будут выполнять практические задания по поддержанию порядка и безопасности в местах скопления людей;

— учебное место № 3 (находится на ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5). Там займутся охраной ответственных объектов и коммуникаций города;

— учебное место № 4 (находится на проспекте Воздухофлотском, 41, в Соломенском районе). Там займутся охраной и обеспечением надежного функционирования органов государственной власти;

— учебное место № 5 (малый зал Голосеевского района в Киевской госадминистрации). Там будет находиться штаб зоны территориальной обороны Голосеевского района и главного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева;

— учебное место № 6 (спортзал Соломенского района Киевской государственной администрации). Там будет размещен штаб зоны территориальной обороны Соломенского района и командно-наблюдательный пункт отдельного батальона территориальной обороны города Киева.

В тему: С 17 по 30 июля в Украине прошли Многонациональные военные учения «Три меча-2021». В них принимали участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.