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Новости > Замминистра финансов Светлана Воробей проталкивает льготы для аграриев в убыток госбюджету, – СМИ

Замминистра финансов Светлана Воробей проталкивает льготы для аграриев в убыток госбюджету, – СМИ

Автор: «Фраза»
06.08.21 13:50
195
Замминистра финансов Светлана Воробей проталкивает льготы для аграриев в убыток госбюджету, – СМИ

Заместитель министра финансов Светлана Воробей работает «в связке» с аграрными олигархами и лоббирует их интересы, даже если на этих решениях бюджет теряет миллиарды, а украинцы больше тратят на еду. Об этом идет речь в материале «Замминистра финансов Светлана Воробей: опытный лоббист борозды не испортит» на портале «Антикор».

Как выяснили журналисты издания, в Минфин Светлана Воробей попала по протекции лоббиста-реформатора Марьяна Заблоцкого, известного своими связями с аграрным олигархом Веревским (владельцем «Кернел»). Именно она в свое время пролоббировала снижение НДС на сельхозпродукцию с 20 до 14%.

«Она утверждала, что снижение ставки сделает невыгодными т.н. „скрутки“ НДС. О том, что по подсчетам Института аграрной экономики от возможной ликвидации „скруток“ бюджет получит 3 млрд. грн, но при этом от уменьшения поступления НДС потеряет 8,5 млрд. грн, Воробей скромно умолчала», — пишет издание.

Также, по информации источников издания, Воробей «задружилась» с аграрными лоббистами через Ольгу Богданову, заместителя председателя ВАР, которая возглавляет аудиторские компании Crowe Erfolg Ukraine и Crowe A&A, работающие в сельхозсекторе по оптимизации налогообложения. Вместе они проводят мероприятия под патронатом Воробей. Периодически на мероприятия «под патронатом Воробей» удавалось затянуть также Тараса Высоцкого, который был замом у Тимофея Милованова и фактически выполнял обязанности аграрного министра в Минэкономики. Сейчас он — замминистра в Минагропроде.

«Высоцкий вышел из еще одной агролоббистской структуры под названием „Украинский клуб аграрного бизнеса“ (УКАБ). Президент УКАБ Алекс Лисситса — генеральный директор агрохолдинга „Индустриальная молочная компания“ (ИМК), основная база которого на Черниговщине, откуда родом товаровед Воробей. И круг замкнулся», — резюмирует издание.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№ 3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Через четыре месяца его отменили, но, по оценкам экономистов, аграрные олигархи успели сэкономить десятки миллионов.

В свою очередь политолог Кирилл Сазонов заявил, что несмотря на снижение НДС для аграриев, украинцы не увидели снижения цен на продукты — ни на зерно, ни на мясо. Так, только за последний год цены на подсолнечное масло выросли на 89% (!), на сахар — на 70%. Хлеб в среднем стал дороже на 16%. В то же время, располагаемые доходы граждан увеличились всего 1%.

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