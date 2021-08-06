Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать свободным

Главное: Свободу дает любовь, она высвобождает человека от страстей и пороков.

«Бог есть любовь. И Божественная любовь присутствует везде, во всей Вселенной. Без конца и без краю. Нужно отозваться на нее и впустить в свою жизнь», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что любовь это дар Божий, посылаемый человеку свыше.

«Не может человек своими силами познать ее. Любовь — божественной природы и можем только улавливать ее очертания, но не объять. Любовь дается мужественному сердцу, бросившему вызов всему временному. Милосердный Господь видя даже малые шаги и робкие намерения, укрепляет на спасительном пути, утешая Своей любовью», — пояснил архиерей.

Именно Божия любовь, Божия искра является первоисточником всех проявлений любви на земле, считает управделами УПЦ

«Это и любовь между супругами, и родительская любовь, и дружба, и милосердие. Без божественной сердцевины нет настоящей любви. Все другое — это иллюзия и самообман. К сожалению, в большинстве своем люди довольствуются суррогатами, вгоняющими еще в большее рабство, так и не изведав за всю жизнь спасительной и освобождающей силы любви», — сказал владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что признак истинной любви — отблеск блаженства. «Она никогда не вызывает страх, не ранит, а возвышает и освобождает. Всю жизнь нужно стяжать любовь. И за труды Господь, в нужный момент, благословит даром любви», — заключил он.