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Новости > В Умань уже приехали пять тысяч хасидов

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов

Агата Кловская
06.08.21 16:38
357
В Умань уже приехали пять тысяч хасидов

Главное: В Умань уже едут хасиды. Они готовятся праздновать Рош ха-Шана.

Детали: В Умань уже приехали пять тысяч хасидов. Данные приводятся в сообщении Государственной миграционной службы в Черкасской области.

Отмечается, что они прибыли в Украину праздновать Новый год по иудейскому календарю – Рош ха-Шана.

Праздновать и молиться принято на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках.

В этом году празднование состоится 6-8 сентября.

В тему: В прошлом году мы писали, что из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью.

Тэги: общество, Умань, хасиды, новости Украины, Рош ха-Шана

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