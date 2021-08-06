Главное: В Умань уже едут хасиды. Они готовятся праздновать Рош ха-Шана.

Детали: В Умань уже приехали пять тысяч хасидов. Данные приводятся в сообщении Государственной миграционной службы в Черкасской области.

Отмечается, что они прибыли в Украину праздновать Новый год по иудейскому календарю – Рош ха-Шана.

Праздновать и молиться принято на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках.

В этом году празднование состоится 6-8 сентября.

В тему: В прошлом году мы писали, что из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью.