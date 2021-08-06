Названа цена билета в космос для туристов

Главное: В космос можно полететь за 450 тысяч долларов. Билеты продает компания Virgin Galactic.

Детали: Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона начала продавать билеты на полет в космос. Такой вояж обойдется в 450 тысяч долларов.

Сообщается, что можно приобрести билет на корабле Unity, который возьмет на борт (не считая экипажа) четырех туристов.

Также предлагается семейный пакет и возможность полного выкупа рейса.

Полет планируют на конец сентября.

Напомним, что 11 июля Virgin Galactic с самим Ричардом Брэнсоном совершил тестовый полет, взяв высоту более восьмидесяти километров. После этого корабль успешно приземлился на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

В тему: В 2017-м году мы писали, что британский миллиардер решил организовать для туристов платные полеты в космос.