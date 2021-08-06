В Украине непогода потрепала восемь областей

Главное: В Украине бушевала непогода. Были обесточены 440 населенных пунктов.

Детали: В минувший четверг, 5 августа, в Украине бушевала непогода. Подробности поведали в ГСЧС.

Отмечается, что досталось 440 населенным пунктам в восьми областях.

Из-за ливней и порывов ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.

Больше всего пострадала Хмельницкая область, где без электричества остались 206 населенных пунктов.

Кроме этого досталось Киевской (63), Тернопольской (42), Черновицкой (39), Львовской (36), Винницкой (29), Житомирской (23) и Кировоградской (два) областям.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также спасатели говорят, что в этих областях были подтоплены два жилых дома, тринадцать подвальных помещений, десять домохозяйств, восемь хозяйственных построек, а также насосная станция. Кроме этого были частично повреждены четыре кровли и повалено 155 деревьев.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В тему: На следующей неделе в Украину вновь вернется жара.