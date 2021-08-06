Главное: В Украине обновлен рекорд вакцинации. Сделано более 167 тысяч прививок за сутки.

Детали: В минувший четверг, 5 августа, в Украине обновлен рекорд вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Сообщается, что прививку получили 167 383 человека: первую дозу – 98 447 людей, а полностью были иммунизированы 68 936 человек.

Уточняется, что вакцинировали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки, а также 301 центр вакцинации.

Всего за все время вакцинировали 3 953 542 человека: первую дозу получили 3 953 540 человек, а два укола – 2 284 166 людей.

За весь период сделали 6 237 706 прививок.

В тему: В Украине от коронавируса начали вакцинировать детей.