Кабмин уволил замминистра МВД Геращенко

Главное: Замминистра МВД Антона Геращенко уволили по собственному желанию. Ему уже нашли замену.

Детали: Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию, сообщает «РБК-Украина».

"Геращенко уволили по собственному желанию", - уточнил источник издания.

На его место была назначена Акопян Мэри Андраникивна.

Антон Геращенко был назначен на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

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