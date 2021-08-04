Еще одна «бронза». Копилка сборной Украины на Олимпиаде стремительно наполняется

Главное: Украинская борчиха Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады. В борьбе за медаль украинка была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии.

Детали: На Олимпиаде в Токио состоялась схватка за бронзу в вольной борьбе (до 62 кг) между украинкой Ириной Коляденко и Анастасией Григорьевой из Латвии.

Коляденко в напряженной борьбе победила 3:1 и взяла бронзу.

На старте соревнований Ирина прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше, В 1/4-й победила Лун Цзя из Китая снова благодаря туше.

В полуфинальной схватке Ирина проиграла чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой.

В тему: Украинский борец, а также народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк принес Украине первое «золото» токийской Олимпиады. В финальной схватке он одолел венгра Виктора Лоринца.

А Парвиз Насибов завоевал «серебро».