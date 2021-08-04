«Слуга народа» принес Украине первое «золото» Олимпиады-2020

Главное: Украинский борец, а также народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк принес Украине первое «золото» токийской Олимпиады. В финальной схватке он одолел венгра Виктора Лоринца.

Детали: Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в категории до 87 кг. В финальной схватке он был сильнее своего давнего знакомого – венгра Виктора Лоринца.

Первая половина осталась за венгром – 1:0, но во второй половине схватки Беленюк уверенно довел свое преимущество до логичной победы – 5:1.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1. В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.

Добавим, что на Олимпиаде состоялся финал в артистическом плавании (дуэт, произвольная программа). Украину представляли Марта Федина и Анастасия Савчук.

По итогам выступления украинки показали третий результат и завоевали бронзу. В битве с Японией Федина и Савчук сумели выступить лучше и взяли третье место.

Золото и серебро взяли ОКР и Китай.

В тему: На Олимпийских играх в Токио копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной медалью. Ее завоевал борец Парвиз Насибов.