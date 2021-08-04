Украина взяла второе «серебро» на Олимпиаде-2020

Главное: На Олимпийских играх в Токио копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной медалью. Ее завоевал борец Парвиз Насибов.

Детали: Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов проиграл в финале Олимпиады в Токио в категории до 67 кг. В финальной схватке украинец уступил иранцу Мохаммаду Резе Гераи — 1:9.

Насибов стал серебряным призером Игр в Токио.

На старте турнира Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании — 5:1. В четвертьфинале одолел вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова. В полуфинале Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта — 7:6.

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