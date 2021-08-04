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Новости > На Запорожье врач «залечила» пациента до смерти

На Запорожье врач «залечила» пациента до смерти

Агата Кловская
04.08.21 12:57
284
На Запорожье врач «залечила» пациента до смерти

Главное: В Запорожской области на скамье подсудимых оказалась врач-терапевт. Женщина «залечила» пациента до смерти.

Детали: В суд подан обвинительный акт в отношении врача одного из медицинских учреждений Васильевского района Запорожской области, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что заведующая терапевтическим отделением коммунальной медицинского учреждения, расположенного в Васильевском районе, неверно установила диагноз 54-летнему пациенту. Врач не проконсультировалась с областными специалистами, когда не смогла самостоятельно выявить причину ухудшения состояния пациента, и выбрала неверную тактику лечения. Из-за этого человек умер.

По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей и халатного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, правоохранителями было открыто уголовное производство. Сейчас досудебное расследование завершено и дело передано в суд.

В тему: На Черкасщине семейный врач залечила мужчину до смерти.

Тэги: врач, Запорожье, общество, здоровье, смерть, Запорожская область, диагноз, доктор, новости Украины

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