Ученые заявили, что победить коронавирус поможет Чернушка посевная

Главное: Цветок Чернушка посевная поможет в борьбе с коронавирусом. Он растет в Северной Африке и Западной Азии.

Детали: Ученые из Австралийского католического университета заявили, что обнаружили цветок, который поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет издание Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Исследователи говорят, что речь идет о растении Nigella sativa (Чернушка посевная) – оно растет в Северной Африке и Западной Азии.

Дело в том, что в цветке содержится тимохинон – он способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.

Эксперты говорят: «Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у больных. Также он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета».

Как стало известно, данный цветок также показал свою эффективность в уничтожении золотистого стафилококка.

Кроме этого, сказано в сообщении, растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.

В публикации говорится о том, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa в качестве традиционного средства от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.

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