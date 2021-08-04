В Минобразования рассказали, будет ли дистанционка в учебных заведениях

Главное: Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что в стране не планируют вводить дистанционное обучения с начала учебного года. Впрочем, такая вероятность все же существует.

Детали: В Министерстве образования и науки Украины пока не видят перспектив возвращения к дистанционному образованию. Об этом в интервью изданию «Слово и дело» заявил министр образования министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Но из-за распространения штамма «Дельта» такая вероятность существует.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года, Шкарлет сказал: «По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет».

В то же время он напомнил, что осень связана с похолоданием, а в межсезонье всегда растет количество заболеваний.

«Не только на ковид, но и на обычные острые респираторные болезни. Это — первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию, — это распространение штамма „Дельта“, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае», — добавил он.

Шкарлет напомнил, что сегодня есть норма, инициированная Министерством здравоохранения, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

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