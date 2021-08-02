Названы населенные пункты Армении, где установлены зарядные станции от Союза армян Украины

Главное: Союз армян Украины выступил инициатором установки в Армении 15 зарядных станция для электромобилей.

Детали: Количество зарядных станций для электромобилей в Армении увеличится на 15 штук. Как сообщает Banks.am со ссылкой на координатора социальной программы Романа Чобаняна, инициатором установки электрических зарядных станций выступил Союз армян Украины.

В частности, 6 из 15-и электрических зарядных станций уже установлены в с. Айнтап Араратской области, а также в городах Апаран, Степанаван, Абовян, Севан и Джермук. С их помощью можно зарядить любой электромобиль.

Оставшиеся станции, по его словам, скорее всего, будут расположены в Ереване.

Свой социальный проект Союз начал еще в 2019 году, открыв 5 зарядных станций в городах Иджеван и Дилижан Тавушской области.

«Надеемся, что этим проектом мы внесем свой вклад в развитие электротранспорта в Армении и будем полезны тем, кто хочет купить электромобиль. Открытие станций в разных регионах Армении будет продолжено», — отметил Роман Чобанян.

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