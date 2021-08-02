«Шахтер» и «Заря» узнали следующих соперников в еврокубках

Главное: В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертых раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

Детали: Сегодня, 2 августа, состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер», если пройдет бельгийский «Генк», встретится на этой стадии с победителем пары «Монако» (Франция) — «Спарта» (Чехия).

Путь чемпионов:

— «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания);

— «ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия Прага» (Чехия);

— «Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария);

— «Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) — «Динамо Загреб» (Хорватия) / «Легия» (Польша).

Путь представителей лиг:

— «Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтер» (Украина);

— ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланд» (Дания) — «Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия).

Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.

Первый матч горняки проведут на выезде, а второй — дома.

Также сегодня состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника сыграет против победителя пары «Рапид Вена» (Австрия) — «Анортосис» (Кипр).

Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет — то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций.

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