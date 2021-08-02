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Новости > Священник УПЦ рассказал, что означает полумесяц на православном кресте

Священник УПЦ рассказал, что означает полумесяц на православном кресте

Александра Кудрявцева
02.08.21 11:45
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Священник УПЦ рассказал, что означает полумесяц на православном кресте
Главное: Есть три основных толкования символики «полумесяца» на кресте: мессианское, сотериологическое, царское.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«У большинства людей полумесяц ассоциируется в первую очередь с исламом. Хотя на самом деле изначально данный символ не имел такого значения в мусульманстве, как сегодня. В ранние эпохи последователи Мухаммеда во время битв использовали лишь одноцветные полотна. Полумесяц же был символом некоторых народов Азии еще до возникновения ислама. Только после арабского завоевания халифы позаимствовали его, сделав знаком мусульманской власти», — объяснил отец Владимир.
 
Священник уточнил, что полумесяц как символ появился до возникновения ислама и не был им сразу присвоен, поэтому нельзя рассматривать его положение в основании креста в качестве указания на превосходство христианства над мусульманством. «Более того, на Руси, еще задолго до того как там вообще появились какие-либо сведения об исламе, христиане уже активно использовали этот „христианский полумесяц“ внизу накупольных крестов. Примерами тому служат первоначальный вид храма Покрова на Нерли и Дмитриевский собор во Владимире — оба основаны в XII веке. Изображение креста с полумесяцем снизу довольно типично для домонгольского периода истории Русской Православной Церкви», — сказал он.
 
Протоиерей Владимир предложил рассмотреть три основных толкования символики «полумесяца».
 
«Мессианское толкование. Если обратимся к Откровению апостола Иоанна Богослова, то увидем там описание великого знамения: явление облеченной в солнце жены, под ногами которой была луна (Откр. 12:1). В зависимости от понимания образа жены меняется и понимание луны.
 
Отцы Мефодий Патарский и Ипполит Римский, утверждают, что под образом жены подразумевается Церковь. Именно Церковь сохраняет в себе все Откровение, содержит истинное познание Бога. Луна при этом — символ всего изменчивого и непостоянного. Отсюда исходит и соответствующе изображение, когда под православным крестом помещается полумесяц, символизирующий превосходство Церкви над всем земным и преходящим. У святителя Мефодия есть свое, оригинальное толкование луны. Так как от спутника Земли зависят приливы и отливы, как бы управление влажным естеством, то в его образе святитель усматривал веру, очищаемую от всякого тления, подобно тому, как вода очищает от грязи и обновляет.
 
Другой вариант понимания образа жены и луны раскрывает святитель Андрей Кесарийский, указывая, что ряд толковников до него под женой понимали Богородицу. При этом луна знаменует Вифлеемские ясли. На основании этих образов возникли и другие понимания рассматриваемого символа. Так, полумесяц в основании креста стал восприниматься и в качестве символа Иордана, и в качестве символа Евхаристической Чаши», — объяснил он.
 
Далее отец Владимир объясняет сотериологическое толкование. «С ранних времен Церковь воспринималась как корабль спасения в бушующем житейском море. Отсюда возник и довольно древний христианский образ якоря. Получается, на кресте не месяц, а „рога“ якоря. В Послании к евреям апостол Павел говорит, что надежда есть крепкий и безопасный якорь для души, а в I-II веках Климент Александрийский уже однозначно относил якорь к числу христианских символов», — сказал он.
 
«Царское толкование. На некоторых иконах можно увидеть украшение в виде перевернутого полумесяца. Это цата, символ святительского или царского достоинства. Одним из даров волхвов Христу было золото, указывавшее на то, что Богомладенец является Царем. В Священном Писании есть еще множество указаний на Его царское достоинство. Спаситель назван: Царем славы; Царем, сидящем на престоле Божием; Царем царей; Царем царства правды; Царем царства вечного. Это говорит о том, что цата в основании креста, особенно накупольного, ясно свидетельствует о том, Кто является истинным Царем мира», — объяснил протоиерей Владимир Долгих.
 
«Увидели три различных толкования. Все они не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. Если кому больше нравится один из вариантов, можно его так и воспринимать. Разность понимания символики говорит лишь о богатстве христианской мысли», — заключил священник.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к игре в шахматы.
 

Тэги: крест, УПЦ

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