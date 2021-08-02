В Кирилловке произошло «ДТП на воде»

Главное: В Кирилловке гидроскутера врезался в надувной банан. Есть пострадавшие.

Детали: Неприятный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 1 августа, в Кирилловке (Запорожская область). О нем сообщает областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как стало известно, тут гидроскутера врезался в надувной банан. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе – девятилетний мальчик.

Кроме этого информируется, что 30-летний мужчина с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летняя женщина с закрытой травмой правого бедра были госпитализированы.

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