Непогода основательно прошла по семи областям Украины

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены 529 населенных пунктов.

Детали: В минувшее воскресенье, 1 августа, в Украине бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.

Отмечается, что из-за сильных ливней и порывов ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, после чего исчезло электричество.

Пострадали 529 населенных пунктов в семи областях.

Больше всего пострадала Львовская область, где были обесточенны 298 населенных пунктов.

Также досталось Закарпатской (90), Ивано-Франковской (57), Тернопольской (44), Черновицкой (16), Черниговской (14) и Житомирской (10) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: Во Львове упавшее дерево убило парня и девушку.