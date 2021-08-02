Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Минздрав готов принять решение о третьей дозе вакцины от коронавируса

Минздрав готов принять решение о третьей дозе вакцины от коронавируса

Агата Кловская
02.08.21 10:48
439
Минздрав готов принять решение о третьей дозе вакцины от коронавируса

Главное: Украина готова к тому, чтобы вакцинировать людей третьей вакциной от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Детали: В Украине примут решение о третьей прививке от коронавируса, если такие рекомендации предоставит Всемирная организация здравоохранения. Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что Украина к этому готова.

«Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку», — рассказал он в ходе форума Украина 30 в четверг, 29 июля.

По его словам, Украина готова к тому, что через год-два нужно будет делать снова полный курс вакцинации.

Отметим, по данным Pfizer, третья доза вакцины увеличивает количество антител против штамма Дельта в 11 раз.

В тему: Вакцины компаний Moderna и Pfizer существенно подорожали.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, вакцина, Минздрав, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.08.21 09:24

Хутор в центре Европы: апофеоз десубъектизации Украины

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Герман Галущенко: «Нищеброды должны заплатить по полной»
02.08.21 11:27

Герман Галущенко: «Нищеброды должны заплатить по полной»

Автор: Никита Ушаков, «Багнет»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.08.21 12:03

Названы самые дорогие украинские футболисты на начало августа
02.08.21 11:45

Священник УПЦ рассказал, что означает полумесяц на православном кресте
02.08.21 11:25

Ученые рассказали неприятные подробности о дельта-коронавирусе
02.08.21 11:03

На Оболони мужчина нырнул в озеро и не выплыл
02.08.21 11:01

В Кирилловке произошло «ДТП на воде»
02.08.21 10:10

Нашлись виновные в масштабных пожарах в Турции
02.08.21 10:07

Непогода основательно прошла по семи областям Украины
02.08.21 10:00

ДТП в Полтавской области: пострадало много детей
02.08.21 09:56

Вакцины компаний Moderna и Pfizer существенно подорожали
02.08.21 09:35

Митрополит Онуфрий рассказал, что Господь дает человеку в Церкви
02.08.21 11:25

Ученые рассказали неприятные подробности о дельта-коронавирусе
02.08.21 10:10

Нашлись виновные в масштабных пожарах в Турции
02.08.21 09:56

Вакцины компаний Moderna и Pfizer существенно подорожали
02.08.21 08:58

Коронавирус в Украине: 265 заболевших и четверо погибших
01.08.21 20:42

Шева ушел... Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера
01.08.21 11:32

Украина завоевала еще две олимпийские медали
31.07.21 13:07

В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже обнаружен дельта-коронавирус
30.07.21 21:08

Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
30.07.21 21:01

В Киеве и облaсти объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
30.07.21 18:59

Главные новости за 30 июля 2021 года
30.07.21 16:59

В Турции словили на горячем одного из поджигателей лесов
30.07.21 16:40

Одиозный судья Чаус нашелся в одних трусах в глухом селе на Виннитчине
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
31.07.21 00:01

Лукашенко заявил, что готов позвать на помощь российские войска
27.07.21 16:50

Более 350 тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе ко Дню Крещения Руси
31.07.21 01:07

Вышла бета-версия Windows 11
28.07.21 01:08

В Антарктиде найдена «мертвая земля»
29.07.21 11:01

Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям в центре Парижа
31.07.21 11:21

Студент из Африки нашел самый альтернативный источник электроэнергии
Фото и Видео
Власти ОАЭ придумали оригинальный способ борьбы с засухой и жарой
Власти ОАЭ придумали оригинальный способ борьбы с засухой и жарой
Власти ОАЭ придумали оригинальный способ борьбы с засухой и жарой
Власти ОАЭ придумали оригинальный способ борьбы с засухой и жарой
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
Спецназ НАБУ осадил здание СБУ, где скрывается экс-судья Чаус
В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей
В Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей
В Киеве охранник потребовал у посетителя оплатить товар и получил удар в лицо
В Киеве охранник потребовал у посетителя оплатить товар и получил удар в лицо
В Крыму утонул прогулочный катер: появилось видео с места ЧП
В Крыму утонул прогулочный катер: появилось видео с места ЧП
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области
Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом
Внедорожник сбил мальчика в Николаевской области. Остановить его удалось лишь под Киевом
В Париже автомобиль протаранил кафе
В Париже автомобиль протаранил кафе
Земфира внезапно выпустила второй альбом за полгода
Земфира внезапно выпустила второй альбом за полгода
В Киеве парень покончил с собой так, чтобы услышали жители всех окрестных районов
В Киеве парень покончил с собой так, чтобы услышали жители всех окрестных районов
fraza.com
Новости блогосферы
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.