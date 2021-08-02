Минздрав готов принять решение о третьей дозе вакцины от коронавируса

Главное: Украина готова к тому, чтобы вакцинировать людей третьей вакциной от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Детали: В Украине примут решение о третьей прививке от коронавируса, если такие рекомендации предоставит Всемирная организация здравоохранения. Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что Украина к этому готова.

«Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку», — рассказал он в ходе форума Украина 30 в четверг, 29 июля.

По его словам, Украина готова к тому, что через год-два нужно будет делать снова полный курс вакцинации.

Отметим, по данным Pfizer, третья доза вакцины увеличивает количество антител против штамма Дельта в 11 раз.

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