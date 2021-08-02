В Германии будут судить столетнего бывшего охранника концентрационного лагеря

Главное: В Германии будут судить нациста, которому 100 лет. Он был охранником концентрационного лагеря Заксенхаузен.

Детали: В Германии грядет громкий судебный процесс. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что в окружном суде Нойруппина будут рассматривать дело 100-летнего нациста, который был охранников в концентрационном лагере Заксенхаузен.

Там в годы войны погибли двадцать тысяч человек. Всего в лагере пребывали 200 тысяч узников – 22 апреля 1945 года его освободили советские войска.

Известно, что обвиняемый был охранником в 1942-1945 годах.

Ожидается, что в процессе он будет задействован по 2-2,5 часа в день. Его личность пока не раскрывается.

Уточняется, что председателем суда назначен Франк Штарк.

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