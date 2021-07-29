Епископ УПЦ: Крестный ход – торжество веры и единства

Главное: Крестный ход показывает, что Церковь жива и продолжает Свою спасительную миссию в современном мире.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Крестный ход в Киеве, совершаемый духовенством и верующими Украинской Православной Церкви накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира, вне всякого сомнения, самое значительное событие года для всей нашей Церкви...прежде всего потому, что из года в год это событие вновь и вновь показывает наше единство в ограде Церкви Христовой...Крестный ход в Киеве, во-первых, говорит о единстве, а во-вторых, — является проповедью Евангелия для внешнего мира», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что участие в торжествах ко Дню Крещения Руси представителей других Поместных Православных Церквей говорит о единстве Церкви Христовой и о поддержке УПЦ мировым Православием.

«В этом году в Крестном ходе приняли участие представители Антиохийского Патриархата, Сербского Патриархата и Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Без сомнения, если бы не пандемия, то в Киев смогли бы приехать иерархи и других Церквей. Их пребывание в эти дни в украинской столице очень важно для нас. Потому что, в тех условиях, в которых сегодня несет свое служение УПЦ, участие епископов Поместных Церквей в совместной молитве с нашим духовенством и верующим народом — это выражение четкой позиции относительно тех проблем, которые были созданы неканоническими действиями патриарха Варфоломея на территории Украины», — объяснил епископ Виктор.

Он выразил мнение, что поддержка Поместных Церквей является попыткой указать единственный путь к преодолению возникшего кризиса — путь молитвы и диалога.

«Только через молитву к Богу мы можем выстроить правильные отношения, которые приведут к желанию услышать друг друга. Нам надо сейчас искать не поддержки сильных мира сего, а внутрицерковного единства. Раскол разрушает Церковь и ослабляет Ее перед секулярным современным миром. Ослабляет Ее голос, миссию и проповедь. И любой, кто вместо единства ищет удовлетворения собственных амбиций, утверждения каких-то там „привилегий“, на самом деле работает не Богу, не для Бога и не для Церкви. Наша Церковь всегда открыта к диалогу, и очень бы хотелось, чтобы были открытыми к диалогу и все те, кто сегодня слышит только себя», — сказал владыка Виктор.

Архиерей напомнил, что несмотря на то, что количество участников Крестного хода УПЦ с каждым годом возрастает, главное для Церкви не статистика, а свидетельство сотен тысяч верующих о своей верности каноническому Православию.

«Крестный ход показывает, что Церковь жива, что Она продолжает Свою спасительную миссию даже в век цифровых технологий, гаджетов и всеобщей апостасии. И не просто продолжает, а укрепляется, растет, становится сильнее. УПЦ — это люди мира. Никакого зла, злорадства или желания мести у нас нет. И быть не может. А Пасхальные песнопения, зазвучавшие на подходе к Кабинету министров и Верховной Раде, только подтверждают это. Своей молитвой и всей жизнью своей мы свидетельствуем об этом Воскресении. Потому что наше основное желание — быть со Христом. И ничего другого нам не надо», — подытожил епископ Виктор.

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