На Сумщине верующие УПЦ почтили чудотворную Ахтырскую икону Божьей Матери

Главное: В Сумской области сотни верующих Украинской Православной Церкви приняли участие в торжествах в честь в честь чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Сумской епархии, торжества возглавил митрополит Евлогий. В праздновании дня памяти чудотворного образа приняло участие более 100 священнослужителей из Сумской и других епархий и паломники, часть из которых пришла 50-километровым крестным ходом из Лебедина.

После Божественной литургии состоялся крестный ход к месту, где находился Покровский собор раньше.

Митрополит Евлогий поздравил всех с праздником и пожелал особого благодатного покрова Пресвятой Богородицы всем участникам крестного хода и пришедшим поклониться святой чудотворной иконе.

***Ахтырская икона Божьей Матери обретена в первой половине XVIII века. При Покровской церкви в Ахтырке служил священник отец Василий Даниилов, отличавшийся праведной жизнью.

2 июля 1739 года во время сенокоса отец Василий увидел лежавшую в высокой траве икону Богоматери, сиявшую ярким светом.

В доме священника святыня пребывала три года, исцеляя больных.

После перенесения в церковь икона прославилась новыми знамениями.

В 1751 году Святейший Синод постановил Ахтырскую икону Божией Матери почитать чудотворной.

Императрица, чтобы почтить икону, построила для нее в Ахтырке каменный храм, план которого был составлен знаменитым зодчим графом Растрелли.

Накануне Дня Святой Троицы икону из Покровского собора с торжественным крестным ходом, учрежденным в 1844 году, переносили в возобновленный Ахтырский Троицкий монастырь.

С чудотворной Ахтырской иконы Божией Матери иконописцами написано множество списков.

По одному из преданий, эта икона была с Петром Великим в Полтавском походе в 1709 году.

Перед иконой молятся о благополучном замужестве дочерей, она также считается покровительницей детей.

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