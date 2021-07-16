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Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему верующие УПЦ идут большим крестным ходом в День Крещения Руси

Митрополит Антоний рассказал, почему верующие УПЦ идут большим крестным ходом в День Крещения Руси

Александра Кудрявцева
16.07.21 11:29
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Митрополит Антоний рассказал, почему верующие УПЦ идут большим крестным ходом в День Крещения Руси

Главное: Крестный ход Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси — олицетворение общей соборной молитвы за мир, благополучие и единство в нашем государстве.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что ежегодное участие сотен тысяч верующих в торжествах ко Дню Крещения Руси, свидетельствуют о верности украинского народа канонической Церкви.

«Крестный ход — это одна из форм церковного богослужения. Это молебен, во время которого и духовенство, и миряне, обращаются к Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, святым угодникам со словами молитвы. Крестные ходы по церковной традиции обязательно должны совершаться в дни больших церковных праздников. Церковная община выходит за пределы храма и свидетельствует о своей радости перед внешним миром — в этом и есть главный смысл крестного хода. Людей настолько наполняет духовная радость, что они просто не могут не поделиться ею с окружающим миром», — рассказал владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что традиция крестных ходов является выражением духовной радости верующих и проповеди о Христе.

«В начале христианства апостолы свидетельствовали перед всем миром о Христе, о Его Воскресении из мертвых. Так росла Церковь. И сегодня радость, которая наполняет христиан, выражается в такой особой форме праздничной соборной молитвы как крестный ход. В последние годы мы особенно подчеркиваем, что украинские крестные ходы — это призыв к миру и согласию в нашем государстве. Сегодня не прекращаются военные действия на Востоке, а наше общество, к сожалению, остается разделенным. Крестный ход — это призыв к единству и примирению. Церковь свидетельствует, что настоящее примирение возможно только на основе христианской морали. Мы хотим, чтобы украинское общество это осознало», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ напомнил о масштабном крестном ходе в 2016 году, объединившем около полумиллиона верующих в молитве за Украину.

«Ежегодно в епархиях нашей Церкви проходит много местных крестных ходов, связанных с паломничеством к святыням и церковными праздниками. Самым масштабным крестным ходом ко Дню Крещения Руси был Всеукраинский крестный ход в 2016 году, который проходил с 3 по 27 июля и объединил всю Украину. Это был ход мира, любви и молитвы за Украину, который стартовал из Святогорской лавры на востоке Украины и из Свято-Успенской Почаевской лавры на западе. Крестный ход прошел около 1200 километров по 12-ти епархиям Украинской Православной Церкви. Участие в нем приняли около 500 тыс верующих. 27 июля крестные ходы встретились в Киеве на Владимирской горке, откуда после традиционного ежегодного молебна, направились в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Несмотря на все сложности, препятствия и провокации, Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за Украину стал уникальным примером единения всех регионов Украины. За мир в государстве молились верующие Закарпатья, Галичины, Буковины, Волыни, Полесья, Тавриды, Слобожанщины и центральной части Украины, также верующие Крыма, Донбасса и Луганщины», — напомнил владыка.

Митрополит Антоний отметил, что с каждым годом растет количество участников большого крестного хода — с Владимирской горки — до Киево-Печерской лавры.

«Ежегодно в столице количество верующих в крестном ходе ко Дню Крещения Киевской Руси увеличивается на десятки тысяч. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о верности украинского народа тому выбору, который сделал князь Владимир, и о верности канонической Украинской Православной Церкви», — отметил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось, в Киеве 27 и 28 июля Украинская Православная Церковь готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

Состоятся богослужения на Владимирской горке и в Киево-Печерской лавре, а также всеукраинский крестный ход.

В тему: УПЦ готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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