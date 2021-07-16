В Минздраве рассказали, когда Украину может накрыть очередная волна коронавируса

Главное: В Центре общественного здоровья Минздрава Украины ожидают новую волну коронавируса осенью. Впрочем, она может начаться и раньше.

Детали: Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦОЗ в Facebook.

Новую волну прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием «Дельта». По состоянию на сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминирующим в мире.

«Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований — ношение масок и соблюдение дистанции — подъем заболеваемости может произойти и раньше», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ЦОЗ призывают украинцев, особенно из групп риска, вакцинироваться от коронавируса, чтобы легче перенести новую волну заболеваемости.

Также в центре дали советы, как уберечься от коронавируса:

— носите маску, прикрывая нос и рот;

— соблюдайте физическую дистанцию;

— мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;

— не прикасайтесь к лицу грязными руками;

— чихайте и кашляйте в сгиб локтя или салфетку;

— регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;

— вакцинируйтесь.

В тему: Новая волна коронавируса может накрыть Украину уже в этом месяце.