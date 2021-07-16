Стало известно, какие имена украинцы чаще всего дают своим детям в этом году

Главное: В этом году в Украине новорожденных девочек чаще всего называли Анна и София, а мальчиков — Артем и Александр. Нередко украинцы прибегали к использованию оригинальных имен.

Детали: В Министерстве юстиции назвали самые популярные и оригинальные имена, которыми украинцы называли своих детей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

По информации ведомства, за последние полгода самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

— среди девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

— среди мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Нередко украинцы прибегали к использованию оригинальных имен. Так, среди трендовых редких имен 2021 года являются:

— для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.

— для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда , Мелодисон, Ильинка, Аврора.

В тему: Янык, Зеленский, Империя, Нева: как украинцы называли своих детей в минувшем году.