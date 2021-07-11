Киевский фуникулер закроют практически до конца лета – названа причина

Главное: Фуникулер в Киеве закрывают на ремонт. До 20 августа.

Детали: Уже в понедельник, 12 июля, в Киеве на ежегодный ремонт закроют фуникулер. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Информируется, что он продлится до 20 августа.

Киевлянам и гостям украинской столицы напомнили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

Кроме этого ожидается, что по завершении запланированных работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

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