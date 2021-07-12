Далай-лама сделал важное заявление по поводу борьбы с коронавирусом

Главное: Далай-лама прокомментировал пандемию коронавируса. Он призвал весь мир сплотиться для борьбы.

Детали: Лидер буддистов Далай-лама XIV сделал важное заявление по поводу мировой борьбы с коронавирусом. Он провел онлайн-встречу с индийскими врачами и фармацевтами.

Среди прочего Далай-лама сказал: «Все люди несут общую ответственность за то, чтобы научиться справляться с этой проблемой. Это напрямую связано с пониманием единства всего семимиллиардного населения Земли, с пониманием того, что мы должны научиться жить сообща на этой планете».

Он добавил: «Мое государство, мой народ, моя группа – это устаревшее, узколобое мышление. Нужно думать обо всем человечестве».

Также буддист отметил: «Современные ученые называют людей общественными животными. Общественные же животные так устроены, что остальные члены группы являются основой для твоего выживания, успешной и счастливой жизни».

По его словам, «будущее человека с севера зависит от человека с юга и наоборот».

Резюмируется: «Все люди – наши братья и сестры. Нам необходимо осознать, что все семь миллиардов населения планеты едины. Мы должны совершенствовать систему образования, дополнив ее духовными ценностями, развитием сострадания и ненасилия».

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