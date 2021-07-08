На Волыни освятили новый храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ

Главное: В Волынской области в селе Броница освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» построенный вместо захваченного активистами ПЦУ.

Чин освящения и первую Божественную литургию в новом храме совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота) в день праздника Рождества Иоанна Предтечи.

Священнослужители и верующие помолились о мире в Украине и единстве мирового Православия, а также о прекращении эпидемии.

После Литургии владыка Нафанаил отметил активных прихожан церковными наградами и поздравил верующих Броницы с праздником.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области освящены новые часовни Украинской Православной Церкви.

В тему: На Ровенщине суд вынес приговор стороннику ПЦУ, избившему прихожанина УПЦ.