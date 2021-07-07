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Новости > На Ровенщине суд вынес приговор стороннику ПЦУ, избившему прихожанина УПЦ

На Ровенщине суд вынес приговор стороннику ПЦУ, избившему прихожанина УПЦ

Александра Кудрявцева
07.07.21 15:25
287
На Ровенщине суд вынес приговор стороннику ПЦУ, избившему прихожанина УПЦ
Главное: На Ровенщине Корецкий районный суд вынес приговор активисту ПЦУ Виктору Калюжному, который избил односельчанина во время силового захвата Покровского храма УПЦ в селе Мнишин.
 
Детали: Как сообшает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook-страницу Рівне.Голос Церкви, суд приговорил Калюжного к одному году условного заключения с обязательством выплатить потерпевшему 15 тысяч гривен.
 
Инцидент произошел в мае 2019 года, когда во время межконфессионального противостояния в Мнишине активист ПЦУ Виктор Калюжный напал на прихожанина Свято-Покровского храма Виктора Галазюка. Верующий УПЦ получил тяжелые травмы и несколько недель лечился в челюстно-лицевом отделении Ровенской областной больницы.
 
«Это было воскресенье, утро началось не с богослужения, а с драки. Мой отец просто стоял возле церковного дома, к нему пришел односельчанин и нанес удар кулаком. К вечеру у отца лицо покрылось синяками. Мы приняли решение немедленно везти его в больницу, пришли к Виктору Калюжному, говорили, чтобы он ехал с нами, чтобы потом не было лишних домыслов, он факт избиения моего отца не отрицал, но ехать не захотел», — рассказала дочь потерпевшего Виктория Данилюк.
 
Родственники избитого верующего уточнили, что в больнице сняли побои, а затем — написали заявление в полицию. Однако, по их мнению, расследование стали умышленно затягивать, следователь не проводил следственный эксперимент и не торопился с передачей дела в суд.
 
«Творилось какое-то безобразие. В деле исчезли показания, в частности, нашего настоятеля отца Владимира, потом пропал диск с видео, потом его нашли, но удалось воспроизвести только одно из четырех видео», — сообщила дочь пострадавшего.
 
Дело об избиении Виктора Галазюка рассматривали в Корецком суде, и за два года провели более десяти слушаний. Виктор Калюжный в суде стал отрицать, что это он избил своего односельчанина, несмотря на видеодоказательства.
 
Родственники избитого верующего УПЦ сообщили, что сумма 15 тыс гривень не покрывает и части средств, потраченных на лечение и услуги адвоката, и что они намерены подавать апелляцию.
 
В тему: На Винничине верующие УПЦ молятся под стенами храма, захваченного ПЦУ.
 
 
 

Тэги: суд, Ровенская область, УПЦ

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