Стало известно, как украинцы могут получить цифровой COVID-сертификат

Главное: После второй дозы вакцины от коронавируса каждый украинец может получить цифровой COVID-сертификат. Приложение «Дія» сгенерирует его после оформленного запроса.

Детали: Цифровой COVID-сертификат о вакцинации поможет украинцам пересекать границы иностранных государств. Его можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении «Дія». Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

По его словам, для получения документа не нужно лично обращаться в любое ведомство, весь процесс происходит в онлайн режиме.

«Некуда бежать не нужно. После того как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении „Дія“ вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат», — сказал Кучер.

Он пояснил, что сейчас система работает в тестовой версии. COVID-сертификат можно получить только на базе двух прививок.

Кроме этого, в тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел коронавирусом и поэтому сейчас он не вакцинировался.

«Сертификат — это удобный способ доказать, что вы вакцинирован человек, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно — кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно ... это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют», — отметил Кучер.

Он также уточнил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.

«Он (COVID-сертификат) упростит формальности прохождения паспортного контроля, но проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно», — подчеркнул Кучер.

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