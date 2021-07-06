В Чернигове из маршрутки на ходу выпал мужчина

Главное: В Чернигове на улице Ивана Мазепы возле дома 78А произошло ЧП. Там из маршрутки на ходу выпал мужчина, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Детали: В Чернигове во время движения из маршрутки выпал мужчина. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 5 июля, на улице Ивана Мазепы, возле дома 78А.

«Во время движения маршрутного автобуса марки „РУТА 22 СПГ“ пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги», — говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в Черниговскую областную больницу.

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