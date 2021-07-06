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Новости > В Чернигове из маршрутки на ходу выпал мужчина

В Чернигове из маршрутки на ходу выпал мужчина

Александр Панько
06.07.21 15:52
487
В Чернигове из маршрутки на ходу выпал мужчина

Главное: В Чернигове на улице Ивана Мазепы возле дома 78А произошло ЧП. Там из маршрутки на ходу выпал мужчина, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Детали: В Чернигове во время движения из маршрутки выпал мужчина. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, 5 июля, на улице Ивана Мазепы, возле дома 78А.

«Во время движения маршрутного автобуса марки „РУТА 22 СПГ“ пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги», — говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в Черниговскую областную больницу.

В тему: В сентябре 2017 года в центре Днепра, возле Мост-Сити Центра девушка выпала из маршрутного такси.

В августе 2018 года в Каменском произошло ЧП с участием маршрутки — на ходу из нее выпала женщина.

9 ноября 2018 года в Одесской области в селе Нерубайское из маршрутки № 84 Нати — Одесса на ходу выпала женщина.

В середине января 2019 года в Днепре на жилмассиве Приднепровск из маршрутки на ходу выпал мужчина.

В мае 2019 года в Черновцах тяжело травмировалась старушка, которая выпала из движущейся маршрутки.

В январе 2020 года под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил.

Тэги: маршрутка, общество, происшествие, Чернигов, новости Украины

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