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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу

Александра Кудрявцева
03.07.21 14:40
148
Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
Главное: Если даже человек будет ошибаться в своей вере, но жить по совести и выполнять заповеди, то обязательно Господь приведет его к правильному познанию Бога.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
«Человек сначала верит, а потом идет к своей цели. Хирург сначала верит, что он поможет человеку, а потом берет в руку скальпель. Художник сначала верит, что он нарисует картину, а потом берет в руку кисть. Так же и в духовной жизни. Для того чтобы объединиться с Богом, быть рядом с Богом, человек сначала должен поверить в Бога, а затем благодаря жизни по вере встречает Бога, соединяется с Богом и достигает своего вечного спасения», — провел Митрополит Онуфрий ​​параллель.
 
 
По словам Блаженнейшего, у людей часто возникает вопрос: спасутся ли те, кто исповедует Бога не православно?
 
«Если человек не имеет правильной веры, но живет по вере, по совести, то этого человека Бог обязательно приведет к правильному познанию веры и ко спасению», — отметил он.
 
Предстоятель УПЦ вспомнил историю о знакомом из Литвы по имени Петр.
 
«Мы называли его „Петр-литовец“. Потому что родился он в Литве, в католической семье. Когда мы познакомились, ему было уже лет 60, а это был 1975-й год, — начал рассказывать историю о познании человеком Православной веры архипастырь. — Когда началась Вторая Отечественная война, Петр-литовец начал помогать пленным, не выделяя людей по национальности и вере. Немцы узнали об этом и вызвали его в гестапо на допрос. Сначала допрашивали словесно, но Петр отвечал: „Я — христиан и выполняю заповедь любви к человеку“. Но фашистов это не удовлетворило, они спрашивали, на какую спецслужбу он работает. Затем его избили и подвесили к потолку, в таком состоянии оставив в камере. Петр очень страдал от боли и молился Богу о помощи. Ночью к нему пришел дивный муж, снял его с потолка и вывел из темницы. „Кто ты такой, что помог мне?“, — спросил у него Петр. — „Я — преподобный Сергий, иди теперь, но прими Православную веру“. Петро-литовец снова стал помогать пленным. Его снова допрашивали, снова пытали, но в камеру снова являлся преподобный Сергей и помогал ему. После завершения войны Петр часто приезжал в Троице-Сергиеву Лавру — так он и рассказал нам эту историю».
 
Митрополит Онуфрий призвал жить по заповедям Божьим, по совести. «Если даже человек будет ошибаться в своей вере, но жить по совести и выполнять заповеди, то обязательно этого человека Господь приведет к правильному познанию Бога», — отметил он.
 
Как заметил Предстоятель, чаще всего человек познает правильную веру уже перед смертью. «Поэтому надо стараться жить так, чтобы встретить Бога еще на земле», — заключил Блаженнейший.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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