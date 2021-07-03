На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»

Главное: В Киевской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение».

Начало традиционного ежегодного молитвенного шествия 13 июля после Божественной литургии, которая начнется в 07.00.

«Участникам от Киевского Введенского мужского монастыря (улица Московская, 42) до храма Архистратига Божия Михаила в селе Белогородка будут предоставлены автобусы. Время отправления — 06.00 и 07.00. По окончании крестного хода обитель обеспечит доставку паломников из села Томашовка в Киев», — сообщают организаторы.

14 июля в 17.00 в Ризоположенском монастыре состоится вечернее праздничное богослужение, а 15 июля в 08.00 — литургия в честь престольного праздника обители.

*** Икона Божией Матери «Призри на смирение» написана в XIX веке с чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. В Введенский храм Киева передана в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году официально прославлена Церковью как чудотворная.