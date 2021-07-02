В Моршине рапортовали об успешности эксперимента на местных жителях

Главное: В курортном городке на Львовщине, где проводили массовое вакцинирование взрослых жителей против коронавируса по экспериментальному проекту Минздрава, за два месяца зафиксировали лишь два случая COVID-19.

Детали: В Моршине Львовской области за два месяца коронавирусом заразились лишь два человека. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на городского голову Руслана Ильницкого, на сегодняшний день в городе вакцинировано 65% жителей и нет ни одного больного ковидом.

«20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил, он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали», — рассказал он, добавив, что второй случай был зафиксирован в мае.

«А на сегодняшний день — ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался», — заключил мэр, подчеркнув, что после массовой вакцинации жители Моршина вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

В тему: Как сообщали СМИ, 16 апреля 2020 года в Моршине запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовому вакцинированию горожан от коронавирусной болезни COVID-19. В соответствии с ним к середине мая планировалось привить вакциной CoronaVaс 70% взрослого населения.