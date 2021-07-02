У США потребовали выплатить каждому афроамериканцу по 333 тысячи долларов

Главное: Американский миллиардер Роберт Джонсон потребовал у властей США выплаты $14 трлн репараций чернокожим за «200 лет системного расизма».

Детали: Первый чернокожий миллиардер Соединенных Штатов Америки, основатель Black Entertainment Television Роберт Л. Джонсон призывает федеральное правительство выплатить $14 трлн репараций. Как сообщает Business Insider, это составляет около $333,5 тыс. на одного чернокожего.

По его словам, нужно, чтобы вся страна признала «200 лет системного расизма, последовавшего за рабством» и необходимость компенсации сис­те­мы ра­си­ст­ских ме­р и тра­ди­ций, на­прав­лен­ных на укрепление сег­ре­га­ции и дис­кри­ми­на­ции чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния США. По этой причине чернокожим было отказано в $13-15 триллионах богатства.

«И поэтому мы, как страна, теперь должны искупить свою вину, заплатив чернокожим людям всех мастей — богатым, бедным и средним — из своего кармана», — заявил Джонсон, подчеркнув, что также заслуживает выплаты, наряду с такими успешными чернокожими американцами, как Опра Уинфри, Леброн Джеймс или Майкл Джордан.

Он также призвал законодателей принять законопроект десятилетней давности, который заложит основу для возмещения ущерба в будущем.

В тему: В августе 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп, выдвигаясь на второй срок, рассказал, что сделал для чернокожих много хороших дел и сравнил себя с Авраамом Линкольном. «Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше», — заявил он.