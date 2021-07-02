У США потребовали выплатить каждому афроамериканцу по 333 тысячи долларов

Главное: Американский миллиардер Роберт Джонсон потребовал у властей США выплаты $14 трлн репараций чернокожим за «200 лет системного расизма».
Детали: Первый чернокожий миллиардер Соединенных Штатов Америки, основатель Black Entertainment Television Роберт Л. Джонсон призывает федеральное правительство выплатить $14 трлн репараций. Как сообщает Business Insider, это составляет около $333,5 тыс. на одного чернокожего.
По его словам, нужно, чтобы вся страна признала «200 лет системного расизма, последовавшего за рабством» и необходимость компенсации системы расистских мер и традиций, направленных на укрепление сегрегации и дискриминации чернокожего населения США. По этой причине чернокожим было отказано в $13-15 триллионах богатства.
«И поэтому мы, как страна, теперь должны искупить свою вину, заплатив чернокожим людям всех мастей — богатым, бедным и средним — из своего кармана», — заявил Джонсон, подчеркнув, что также заслуживает выплаты, наряду с такими успешными чернокожими американцами, как Опра Уинфри, Леброн Джеймс или Майкл Джордан.
Он также призвал законодателей принять законопроект десятилетней давности, который заложит основу для возмещения ущерба в будущем.
В тему: В августе 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп, выдвигаясь на второй срок, рассказал, что сделал для чернокожих много хороших дел и сравнил себя с Авраамом Линкольном. «Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше», — заявил он.