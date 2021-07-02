Отныне за неоплаченную парковку в центре Киева светит солидный штраф

Главное: В Киеве выросла стоимость парковки в центре и на прилегающих территориях. Вместе с ней увеличились и штрафы за соответствующее нарушение.

Детали: С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в соответствии с распоряжением № 1459 в I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки отныне составляет 35 грн, во II зоне, на прилегающих к центру территориях, — 25 грн/час.

В то же время в спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку водители должны заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки. То есть 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно для каждой зоны.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения «Киев Цифровой», «Приват 24» , Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остаются бесплатными.

В тему: С 1 мая в Киеве заработала новая электронная система контроля за оплатой парковки и наложения штрафов за ее нарушения. Отныне весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.