Украинские гастарбайтеры за полгода вложили в Украину больше денег, чем любые инвесторы

Главное: С начала года трудовые мигранты перечислили в Украину более 5 млрд долларов. По прогнозам НБУ, до конца года эта сумма может увеличиться более чем в 2 раза.

Детали: Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2021 г составил $1035 млн, что на 16,4% больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, всего за январь-май 2021 года в Украину поступило $5096 млн долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

В своей статистике НБУ учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. Так, в январе-мае 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено $1921 млн, что почти равно предыдущему показателю ($1898 млн).

По прогнозам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, общий объем переводов трудовых мигрантов в Украину в этом году ожидается на уровне до $13 млрд долларов.

В тему: Как сообщали СМИ, по прогнозам Национального банка, в 2021 году восстановление притока прямых иностранных инвестиций составит $3 млрд.