Смертность от коронавируса в Украине снизилась перед выходными

Главное: Коронавирус в Украине унес 33 жизни. Заболели 696 человек.

Детали: Коронавирус в Украине остается на невысоком уровне. Данные на пятницу, 2 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 696 случаев заразы. Среди заболевших – 36 детей и 33 медика. Госпитализация понадобилась для 439 человек, а выздоровели 1 197 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 756, методом ИФА – 8 924, экспресс-тестами – 15 408.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (194), а также Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Жертвами болезни стали еще 33 человека. За все время скончались 52 391 больной.

С начала пандемии заболели 2 236 497 людей, а выздоровели 2 169 584 человек.

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