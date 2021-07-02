Украинский деятель подчеркнул работу Союза армян Украины в популяризации культуры и истории Армении

Искренне поздравляю Союз Армян Украины с 20-летием вдохновенной работы! Армения для меня не какая-то далекая и неизвестная Страна. Аттестат о неполном среднем образовании я получил в школе №35 города Ереван. Об этом AnalitikaUA.net заявил украинский деятель Анатолий Сульдин.

«Путь развития Союза был не простой! По крайней мере, последних лет 15 я видел работу этих вдохновенных патриотов своей Родины. Хотя, для команды Союза, родина — это Украина! Но кроме родины Украины, есть колыбель отцов и дедов — Армения! Союз прошел не простой путь становления, не всё и сейчас, шаг за шагом и тяжелый труд. В качестве примера, отмечу, в Украине о геноциде армян знают многие украинцы, о голодоморе в Украине почти не знают в Армении. Информационный сайт AnalitikaUA.net, который возглавляет патриот Украины и патриот Родины своих предков Армении, господин Марат Акопян, вывел сайт на уровень лучших среди информационных сайтов диаспор. Это дает возможность союзу Армян в Украине не только информировать о состоянии дел на далекой родине, а также, занимать активную позицию в Украине. Не лишним будет отметить работу Союза в популяризации культуры и истории Армении. Количество мероприятий союза впечатляет.

Друзья, желаю вам в вашей борьбе за независимость и процветание Армении значительных достижений и удачи в борьбе с врагом. Так сложилось, что враг в наших дружественных государствах один! Поэтому, еще больше верю, что вместе победим!», — отметил Сульдин.

Как сообщалось ранее, сегодня исполнилось 20 лет со дня основания Союза армян Украины.