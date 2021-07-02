Специалисты оценили шансы Ярмоленко и Яремчука стать лучшими бомбардирами Евро-2020

Главное: Кто станет лучшим бомбардиром Евро-2020? Названы фавориты гонки.

Детали: В пятницу, 2 июля, стартуют четвертьфиналы Евро-2020. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill прикинули, кто может стать лучшим бомбардиром турнира.

Фаворитом называют португальца Криштиану Роналду, на счету которого пять голов (2,25 к 1). Впрочем, отметим, что его сборная уже вылетела с чемпионата Европы.

Далее среди лидеров рассматривают чеха Патрика Шика (5 к 1), который забил четыре мяча.

Третьим в списке идет бельгиец Ромелу Лукаку (7 к 1), который отличился трижды.

Отметим, что в списке претендентов есть и украинцы Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, забившие по два мяча, – на них ставят 201 к 1.

В тему: Украина прорывается в четвертьфинал.