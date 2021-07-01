В Киеве переполненная маршрутка влетела в столб

Главное: Маршрутка влетела в столб в Киеве. Пострадали шесть человек.

Детали: В минувший четверг, 30 июня, в Киеве на улице Курнатовского (Днепровский район) произошло резонансное ДТП. Тут переполненная маршрутка влетела в столб.

Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. К счастью, там тогда не было людей.

Водитель говорит, что у машины отказали тормоза.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров. Сам водитель отделался легким испугом.

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