До конца года будет выпущен уникальный смартфон-рекордсмен

Главное: Смартфон с 200-мегапиксельной камерой появится до конца года. Выпустить его обещает Xiaomi.

Детали: До конца 2021 года компания Xiaomi обещает выпустить первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Об этом пишет MyDrivers.

Известно, что это будет Xiaomi Mi 12.

В публикации сказано: «Это сенсор изображения Samsung ISOCELL. Он будет поддерживать технологию Pixel Binning, объединяющую шестнадцать соседних пикселей в один».

Поясняется: «В стандартном режиме работы такая камера выдает 12-мегапиксельные изображения».

Смартфон будет иметь перспективный процессор Snapdragon 895, 120-герцовый OLED-экран и быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

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